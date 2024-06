Vertreter von 92 Staaten dabei Gipfel in der Schweiz – wie steht es um den Frieden in der Ukraine?

Es ist ein eng getaktetes Reiseprogramm für den Kanzler. Nach dem G7-Gipfel in Italien beraten am Samstag Vertreter von 92 Staaten in der Schweiz über erste Schritte eines Friedensprozesses in der Ukraine. Olaf Scholz (SPD) gibt am Vormittag in Italien noch Interviews und reist dann direkt aus dem süditalienischen Apulien an, aus den USA kommt Vizepräsidentin Kamala Harris. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Konferenz.