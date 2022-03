Fragen und Antworten : Können humanitäre Korridor helfen? Und was kommt danach?

Können humanitäre Korridor helfen? Und was kommt danach?

Ein durch eine Kugel zerstörtes Fenster in einem Krankenhaus in Mariupol. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

Kiew Russland und die Ukraine hatten vereinbart, einen humanitären Korridor in der Region um die südukrainische Hafenstadt Stadt Mariupol einzurichten. Die ernüchternde Entwicklung dürfte jene bestätigen, die humanitäre Korridore ohnehin skeptisch sehen. Wir haben Fragen und Antworten zum Thema zusammengestellt.

Rund um Mariupol sollten die Waffen zumindest zeitweise schweigen, um Zivilisten einen Weg aus der umkämpften Stadt zu eröffnen. Doch gleich zu Beginn warfen sich beide Seiten am Samstag gegenseitig Verletzung der Feuerpause vor. Die Evakuierungen wurden deshalb zunächst verschoben, am Nachmittag setzte das russische Militär nach eigenen Angaben seine Angriffe auf Mariupol und die Stadt Wolnowacha fort. Die Entwicklung dürfte jene bestätigen, die humanitäre Korridore ohnehin skeptisch sehen. Denn das Nachspiel könnte verheerend sein, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.