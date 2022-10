Ukraine-Krieg : Kiew macht russischen Truppenabzug zur Bedingung für Verhandlungen

Ein gebasteltes Peace Zeichen in den ukrainischen Farbe (Symbolbild). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Kiew/Moskau Die ukrainische Führung hat nach wiederholten Angeboten Moskaus zu Verhandlungen im Krieg einen vollständigen russischen Truppenabzug als Voraussetzung dafür genannt.

„Der einzige realistische Vorschlag sollte die sofortige Beendigung des russischen Krieges gegen die Ukraine sein und der Abzug der russischen Streitkräfte von ukrainischem Gebiet“, teilte der Sprecher des Außenministerium in Kiew, Oleh Nikolenko, am Sonntag mit. Er reagierte damit auf neue Äußerungen von Russlands Außenminister Sergej Lawrow, der das Angebot von Kremlchef Wladimir Putin an die Ukraine zu Verhandlungen bekräftigte.