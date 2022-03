Ukrainisches Militär : Keine militärische Unterstützung für Mariupols Verteidiger

Mariupol/Kiew Die ukrainischen Verteidiger der umkämpften Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer können nicht auf Verstärkung hoffen. Wie das Militär als auch Berater angaben, sind keine Kräfte verfügbar oder zu weit entfernt.

Olexij Arestowytsch, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, erklärte am Freitagabend, die nächstgelegenen Streitkräfte, die jenen in Mariupol helfen könnten, seien bereits in Kämpfe gegen die „überwältigende Macht des Feindes“ verwickelt, mindestens 100 Kilometer weit entfernt - oder beides. „Es gibt gegenwärtig keine militärische Lösung für Mariupol“, sagte er. „Das ist nicht nur meine Meinung, das ist die Meinung des Militärs.“

Auch am Samstag gab es wieder russische Angriffe auf Mariupol. Unter anderem kämpften ukrainische und russische Soldaten um das Azovstal-Stahlwerk, eines der größten in Europa. Der Berater des ukrainischen Innenministers, Wadym Denysenko, erklärte am Samstag im ukrainischen Fernsehen: „Ich kann sagen, dass wir diesen Wirtschaftsgiganten verloren haben.“

Die Führung in Kiew teilte am Samstag zudem mit, für die bedrängte Zivilbevölkerung in den Kriegsgebieten seien zehn Fluchtkorridore eingerichtet worden. Einer führe aus der seit Tagen besonders schwer umkämpften Stadt Mariupol im Süden in Richtung der Stadt Saporischschja. Aus dem umkämpften Gebiet Luhansk im Osten des Landes führten vier Korridore in die Stadt Bachmut. Weitere Fluchtrouten wurden demnach aus Dörfern und Städten um die Hauptstadt Kiew eingerichtet. Die Routen werden für jeden Tag neu angekündigt.

In Deutschland registrierte die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffs nach Angaben des Bundesinnenministeriums vom Samstag 207 742 Kriegsflüchtlinge. Die Zahl der tatsächlich Angekommenen dürfte aber deutlich höher sein. Nach UN-Angaben sind seitdem mehr als 3,1 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflohen. Allein in Polen kamen bisher rund zwei Millionen Menschen an.

(felt/dpa)