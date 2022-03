Russischer Krieg : Kämpfe um ukrainische Städte, Gespräche im Ausland - Die Nacht im Überblick

Ein zerstörter Panzer auf einer Straße in einem Ort nördlich von Kiew. Foto: dpa/Felipe Dana

Kiew In der Ukraine wird weiter gekämpft und Zivilisten können offenbar die belagerte Stadt Mariupol nicht verlassen. Unterdessen fanden mehrere wichtige Gespräche statt. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht zum Freitag bleibt die Lage in der Ukraine vielerorts undurchsichtig. Oft fehlen unabhängige Berichte, und Informationen stammen von den Kriegsparteien.

Der kilometerlange russische Militärkonvoi vor der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat sich neuen Satellitenaufnahmen zufolge aufgelöst. Panzer und gepanzerte Fahrzeuge seien teilweise in Orte rund um den Antonow-Flughafen nördlich von Kiew oder in die umliegenden Wälder gefahren, berichtete das Unternehmen Maxar Technologies, von dem die Satellitenaufnahmen stammten, am Donnerstag.

Vergangene Woche war der Konvoi noch mehr als 60 Kilometer lang gewesen. Doch wegen Versorgungsproblemen und beschädigten und zerstörten Fahrzeugen kam er nicht voran. Aus US-Regierungskreisen hieß es, das ukrainische Militär habe den Konvoi, der ein einfaches Ziel darstellte, mehrfach angegriffen. Von ukrainischer Seite wurde die Neuformierung als Erfolg gedeutet. Wie die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet, sollen dem Generalstab der ukrainischen Streitkräfte zufolge russische Truppen "gestoppt und demoralisiert" worden seien. Das russische Militär habe sich nach den schweren Verlusten neu formiert und die Bestände an Raketen, Munition und Treibstoff wieder aufgefüllt, heißt es weiter. Belege für diese Behauptungen gab es bislang nicht.

In einer Videoansprache teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit, aus umkämpften Städten in der Ukraine seien in den vergangenen zwei Tagen fast 100.000 Menschen evakuiert worden. Allerdings würden die Hafenstadt Mariupol und das nahe gelegenen Wolnowacha weiter blockiert. Selenskyj warf Russland vor, den Fluchtkorridor und einen Sammelpunkt für flüchtende Menschen aus Mariupol am Donnerstag beschossen zu haben.

Insgesamt verließen nach UN-Schätzungen bislang rund 2,3 Millionen Menschen die Ukraine. Weitere 1,9 Millionen sind demnach innerhalb der Ukraine auf der Flucht.

Nach Einschätzung des Pentagon versucht das russische Militär, ukrainische Städte zu umzingeln - darunter auch die Hauptstadt. Kiew sei aber viel größer als die anderen Städte und werde stark verteidigt. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben Angriffe russischer Einheiten an mehreren Orten zurückgehalten, etwa in die Stadt Tschernihiw im Norden des Landes und in der Nähe von Charkiw im Osten. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainischen Streitkräfte könnten weitere Waffen und Ausrüstung aus der EU bekommen. Nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel hat der Außenbeauftragte Joseph Borrell beim Gipfeltreffen in Versailles vorgeschlagen, für zusätzliche Lieferungen 500 Millionen Euro zu mobilisieren. Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro war bereits Ende Februar bewilligt worden. Den Hoffnungen der Ukraine auf einen raschen Beitritt zur Europäischen Union verpasste der Gipfel indes einen deutlichen Dämpfer - es gab keine konkreten Zusagen.

Beim ersten Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei war keine Einigung herausgekommen. Ebenfalls dort stattfindende Gespräche über die Sicherheit ukrainischer Kernkraftwerke gaben mehr Anlass zur Hoffnung. Die Regierungen Russlands und der Ukraine sind der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge "bereit" zur Zusammenarbeit bei der Sicherheit der Atomanlagen im Kriegsgebiet. "Wir hatten gute Gespräche, keine einfachen, aber ernsthafte Gespräche", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi nach seiner Rückkehr von Gesprächen mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in der Türkei am Donnerstag."Beide Seiten sind sich einig, dass etwas getan werden muss", bekräftigte er. "Beide Seiten sind bereit, mit der IAEA zusammenzuarbeiten und sich zu engagieren". Er sagte, er werde versuchen, in den nächsten Tagen "etwas Konkreteres" vorzulegen. "Es ist eine sehr ernste Situation und wir müssen schnell handeln."

Unterdessen beantragte Russland in der Nacht zum Freitag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrat. Dieser soll sich am Freitag mit angeblich von den USA in der Ukraine hergestellten Biowaffen beschäftigen. Internationale Faktenchecker haben diese Behauptung des russischen Verteidigungsministeriums längst entkräftet. Die USA sehen die russischen Behauptungen als „Propaganda“ und möglichen Vorwand, selbst Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg einzusetzen.

Altkanzler Gerhard Schröder soll in Moskau sein, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Das berichteten die Website „Politico“ und „Bild“. Nach dpa-Informationen fand ein erstes Gespräch zwischen Schröder und Putin am Donnerstag statt. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. Aus der Bundesregierung war zuvor verlautet, dass die Reise nicht mit ihr abgesprochen gewesen sei.

Unterdessen sind in Deutschland weitere Hilfsgelder für die Ukraine zusammengekommen. Bei der Sendung "Ein Abend für die Ukraine" im ZDF sammelte Talkmaster Markus Lanz 4.175.498 Euro an Spenden für die Ukraine ein. Lanz diskutierte in der Sendung fast zwei Stunden lang mit wechselnden Gästen.

(peng/dpa)