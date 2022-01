„Für Großangriff nicht ausreichend“ : Ukraine hält Russlands Truppenstärke für zu schwach für Invasion

Kiew Die Regierung in Kiew rechnet nicht damit, dass ein russischer Großangriff auf die Ukraine unmittelbar bevorsteht. Dafür sei die Truppenstärke an der Grenze noch zu gering. Zwar könne sich das schnell ändern, doch Russland gehe es wohl vorrangig um eine „Destablilisierung“ des Nachbarlandes.

Die Stärke der im Grenzgebiet zur Ukraine stationierten russischen Truppen sind nach Einschätzung der Regierung in Kiew bislang nicht ausreichend für einen Großangriff. Russland habe bedeutende Kräfte "entlang der Grenze und in besetzten Gebieten der Ukraine" zusammengezogen, was "eine direkte Bedrohung" darstelle, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch. Doch "für eine groß angelegte Offensive entlang der gesamten ukrainischen Grenze" reichten sie noch nicht aus.