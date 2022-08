Die Ukraine begeht heute ihren Nationalfeiertag - und erinnert an die Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991. Sechs Monate nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wurden aus Furcht vor neuen Angriffen in der Hauptstadt keine Feiern für Mittwoch geplant. Dafür ist in der Hauptstadt Kiew eine Ausstellung mit zerstörter Militärausrüstung, Panzer und Waffen der Streitkräfte der Russischen Föderation aufgestellt. Die Bilder im Überblick.