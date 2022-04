Selenskyj erfreut : EU schlägt Verzicht auf alle Einfuhrzölle für ukrainische Waren vor

Ein Trecker auf einem Weizenfeld im Westen der Ukraine am 26. März 2022 (Archivfoto). Foto: AP/Nariman El-Mofty

Brüssel/Kiew Um die ukrainische Wirtschaft zu stützen und die Lage ukrainischer Exporteure zu verbessern, will die EU Zölle auf Einfuhren aus dem Land für zunächst ein Jahr aussetzen. Betroffen wären unter anderem Lebensmittel.

Der Schritt zielt darauf ab, die ukrainischen Exporte in die EU zu unterstützen und die Lage der Produzenten und Exporteure in der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges zu verbessern. Für ein Inkrafttreten müssen dem Plan sowohl die EU-Abgeordneten als auch die 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Erst am Dienstag hatte Großbritannien angekündigt, keine Zölle mehr auf Waren aus der Ukraine zu erheben.