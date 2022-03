Angriffskrieg auf die Ukraine : Entsetzen nach Angriff auf Klinik - Fluchtkorridore und Friedensgespräche geplant

Ukrainische Rettungskräfte gehen an einer durch einen Angriff beschädigten Geburtsklinik in Mariupol vorbei. Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

Mariupol Russlands Truppen kommen bei ihrem Angriff auf die Ukraine langsamer voran als erwartet. Immer brutaler und willkürlicher scheinen die Angriffe. Gleichzeitig sind heute Friedensgespräche geplant. Ein Überblick am Donnerstagmorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein russischer Luftangriff auf eine Entbindungsklinik in der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol am Mittwoch hat weltweit Entrüstung ausgelöst. UN-Generalsekretär António Guterres sprach von einer „entsetzlichen“ Tat und forderte, die sinnlose Gewalt müsse aufhören. US-Außenminister Antony Blinken warf Russland gewissenloses Handeln vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videobotschaft am späten Mittwochabend: „Was für ein Land ist das, die Russische Föderation, die Angst hat vor Krankenhäusern, Angst hat vor Entbindungskliniken und sie zerstört?“

Reporter der Nachrichtenagentur AP in Mariupol erlebten den Angriff auf die Klinik mit, ein AP-Fotograf dokumentierte die Zerstörung. Noch in einer Entfernung von mehr als einem Kilometer bebte die Erde, als das Gebäude mehrmals getroffen wurde. Fenster zersprangen, ein großer Teil der vorderen Fassade eines Gebäudes wurde weggerissen. Polizisten und Soldaten brachten Opfer in Sicherheit. Eine hochschwangere und blutende Frau wurde auf einer Trage weggebracht. Im Hof der Klinikanlage brannten verbeulte Autos. Ein bei den Explosionen entstandener Krater war mindestens zwei Stockwerke tief.

„Heute hat Russland ein gewaltiges Verbrechen verübt“, sagte ein Polizeifunktionär aus Mariupol, Wolodymyr Nikulin, in den Trümmern des Gebäudes. „Es ist ein Kriegsverbrechen ohne Rechtfertigung.“

Lesen Sie auch Zwei Wochen nach der russischen Invasion : Situation im belagerten Mariupol spitzt sich zu

Nach ukrainischen Angaben wurden 17 Menschen verletzt, darunter mehrere schwangere Frauen. Selenskyj schrieb bei Twitter, unter den Trümmern befänden sich Kinder. Der Angriff sei eine Gräueltat. Als Reaktion forderte er in seiner täglichen Videobotschaft noch härtere Sanktionen des Westens. „Es findet ein Völkermord an Ukrainern statt“, sagte er.

Nach Zählung der Weltgesundheitsorganisation sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine mindestens 18 Kliniken, andere Gesundheitseinrichtungen oder Krankenwagen angegriffen worden. Mindestens zehn Menschen seien bei diesen Attacken getötet worden, teilte die WHO mit. Unklar war zunächst, ob in die Zahl bereits der Beschuss der Klinik in Mariupol eingerechnet war.

Auch der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Schytomyr westlich von Kiew berichtete auf Facebook, dass dort am Mittwochabend zwei Krankenhäuser getroffen worden seien, darunter eine Kinderklinik. Die Zahl der Opfer werde noch ermittelt. Seine Angaben konnten unabhängig nicht überprüft werden.

Unterdessen wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mindestens 35.000 Zivilisten am Mittwoch aus von russischen Truppen belagerten Städten in Sicherheit gebracht. In einer Videoansprache sagte Selenskyj in der Nacht zum Donnerstag, dass drei humanitäre Korridore es den Bewohnern ermöglicht hätten, die Städte Sumy im Nordosten, Enerhodar im Südosten und Gebiete um die Hauptstadt Kiew zu verlassen.

Lesen Sie auch Kriegseinsatz statt Wehrübung : Russland gibt den Einsatz von Wehrpflichtigen in der Ukraine zu

Der Chef der Regionalverwaltung im Großraum Kiew, Oleksij Kuleba, schilderte am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen die verzweifelte Lage der Menschen nach neuen Artillerieangriffen auf Vororte der ukrainischen Hauptstadt. „Die russischen Truppen machen unser Leben systematisch zur Hölle. Die Menschen müssen Tag und Nacht unter der Erde sitzen, ohne Essen, Wasser oder Strom.“

Das ukrainische Innenministerium teilte mit, bei den Evakuierungsaktionen außerhalb von Kiew am Mittwoch seien 700 Einwohner der Orte Worsel und Irpin in Sicherheit gebracht worden. Aus drei anderen Vororten der Hauptstadt sei die Flucht nicht möglich gewesen.

Reporter der Nachrichtenagentur AP sahen, wie sich lange Kolonnen von Autos, einige von ihnen mit weißen Flaggen, und Busse die Straßen entlang schoben. Einige der Flüchtenden sagten, sie hätten seit Tagen nicht gegessen. Olena aus Irpin, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte, sagte der AP, sie könne sich an ihre letzte Mahlzeit nicht erinnern. „Ich habe solche Angst. Ich muss weiterlaufen.“ Julija Buschinska aus Worsel sagte, Soldaten seien in ihr Haus gekommen und hätten gedroht, sie und ihre Familie zu erschießen. „Sie haben uns unser Haus weggenommen, unser Auto, sie haben unsere Dokumente weggenommen. Wir müssen noch mal von vorne anfangen.“

Für Donnerstag sind einem ukrainischen Behördenvertreter zufolge drei Fluchtkorridore zur Evakuierung von Menschen aus der Region Sumy im Nordosten des Landes geplant. Diese führten aus den Städten Trostjanez, Krasnopillja und Sumy jeweils in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa, teilte der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht zu Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Der Beginn der Waffenruhe für die betreffenden Routen sei für 8.00 Uhr MEZ geplant.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwochabend erklärt, für Donnerstag seien sechs Fluchtkorridore geplant. Es war zunächst unklar, ob die drei in der Region Sumy zu diesen sechs hinzukommen oder diese schon eingeschlossen sind. Bisher ist die Bilanz für die humanitären Korridore durchwachsen.

Für Donnerstag sind neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei angesetzt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ist am Mittwochabend in Antalya in der Türkei eingetroffen, wo er mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow über Möglichkeiten zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine beraten will. Die Gespräche der beiden Minister mit ihrem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu sollen schon am Donnerstagmorgen beginnen. Am Donnerstagabend kommen dann Bundeskanzler Olaf Scholz und die übrigen die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel in Versailles bei Paris zusammen, um die Lage zu beraten.

Lesen Sie auch Gesprächsangebot aus Kiew : Ukraine schließt Debatte über neutralen Status nicht aus

Auch der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, kündigte am Mittwochabend an, dass er in die türkische Stadt Antalya reisen werde. Nach einer Reihe von Vorfällen in ukrainischen Atomanlagen seit Beginn der russischen Invasion hatte Grossi am Freitag Verhandlungen zu Sicherheitsgarantien für AKWs und andere Einrichtungen mit Atom-Material zwischen ukrainischen und russischen Vertretern vorgeschlagen, um einen schweren Atomunfall zu vermeiden. Ob Grossi mit den Chefdiplomaten der Kriegsparteien spricht oder ob auch Vertreter von Nuklearbehörden aus Kiew und Moskau anwesend sein werden, war zunächst nicht bekannt.

Unterdessen warnte die US-Regierung davor, dass Russland auch chemische oder biologische Waffen einsetzen könnte. Moskau verbreite selbst Falschinformationen über angebliche Waffenlabors in der Ukraine, um so möglicherweise den Boden für solche Angriffe zu bereiten, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwoch.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte zuvor behauptet, die Ukraine betreibe mit Unterstützung der USA Labors für chemische und biologische Waffen. Beweise dafür legte sie nicht vor. Am Mittwoch legte der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Tschumakow nach und forderte westliche Medien auf, über die geheimen Labors zu berichten.

Solche Vorwürfe seien „absurd“, sagte Psaki. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kriby, nannte sie einen „Haufen Quatsch“. UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte auf Nachfrage eines russischen Journalisten, er habe keine Informationen, die die russischen Vorwürfen belegen würden.

„Jetzt da Russland diese falschen Behauptungen aufgestellt hat und China sich scheinbar hinter diese Propaganda gestellt hat, sollten wir alle die Augen offen halten, ob Russland möglicherweise chemische oder biologische Waffen in der Ukraine einsetzt“, sagte Psaki. Russland könnte einen Vorwand für eine weitere Eskalation des Krieges schaffen wollen.

Denn in den ersten zwei Wochen seit Beginn der Invasion sind die russischen Truppen weniger rasch vorangekommen als erwartet. Zwar würden mehrere Städte heftig beschossen, aber in den vergangenen 24 Stunden habe es wenig Veränderungen an den Positionen der russischen Truppen gegeben, verlautete am Mittwoch (Ortszeit) aus US-Militärkreisen. Einzig in Charkiw und in Mykolajiw seien russische Soldaten vorgerückt.

Zuvor hatte die US-Regierung einen Vorschlag Polens zur Überlassung von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine mit einem Zwischenstopp auf einem US-Stützpunkt in Deutschland endgültig eine Absage erteilt. Das Vorhaben könnte „zu einer erheblichen russischen Reaktion führen, die die Aussichten auf eine militärische Eskalation mit der Nato erhöhen könnte“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch in Washington. Man habe daher auch kein Interesse, die Kampfjets in US-Gewahrsam zu haben. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin habe sich aber bei Polen für die Bereitschaft bedankt, nach Wegen zu suchen, die Ukraine zu unterstützen.

Man müsse bei jeder Entscheidung darauf achten, das „Potenzial für eine Eskalation“ nicht noch zu erhöhen, sagte Kirby weiter. Denn das sei weder gut für die Nato, die USA oder für die Ukraine. Der Krieg dürfe nicht noch zerstörerischer werden - auch mit Blick darauf, welche Möglichkeiten Russlands Präsident Wladimir Putin noch zur Verfügung habe. Kirby fügte außerdem hinzu: „Wir gehen davon aus, dass die Aufnahme von Flugzeugen in das ukrainische Inventar die Effektivität der ukrainischen Luftwaffe im Verhältnis zu den russischen Fähigkeiten wahrscheinlich nicht wesentlich verändern wird.“ Der Gewinn aus so einer Verlegung sei daher „gering“.

(peng/dpa/Reuters/AFP)