Chronik der Ereignisse Ein Jahr Krieg in der Ukraine

21. Februar: In seiner Rede an die Nation kündigt der russische Präsident Putin die Aussetzung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA an. Im Jahr 2010 hatten die USA und Russland den Kontrollvertrag „New Start“ unterzeichnet. Ende Januar 2023 warfen die USA Russland eine Nichteinhaltung des Vertrages vor. Außerdem wirft Putin in seiner Rede dem Westen vor „voll“ für die Eskalation des Ukraine-Konflikts verantwortlich zu sein.

(Mit dpa und Reuters)