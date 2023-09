Krieg in der Ukraine Berlin zurückhaltend bei Forderung nach Marschflugkörpern

Es stehe keine schnelle Entscheidung in den nächsten Tagen an, was die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine betreffe, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. „Da kann ich keinerlei Bewegung feststellen“, sagte er. Pistorius machte bei der ersten „Westfälischen Friedenskonferenz“ in Münster deutlich, auf ein paar Tage mehr oder weniger komme es aus seiner Sicht nicht an. „Wenn das jetzt noch eine Woche oder zwei dauert, bis eine Entscheidung fällt, dann ist das so“, sagte der SPD-Politiker .