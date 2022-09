Ukraine: Akw Saporischschja wieder ans Stromnetz angeschlossen​

Kiew Das komplett von der externen Stromversorgung abgeschnittene ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja wird wieder aus dem nationalen Netz versorgt. Die reparierte 750 Kilovolt-Leitung versorgt Europas größtes Akw mit der Energie, die es für die „Reaktorkühlung und andere unerlässliche Sicherheitsfunktionen“ benötigt

Das teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) am Samstag mit. Das Akw Saporischschja im Süden der Ukraine ist seit März von russischen Truppen besetzt. Das Kraftwerksgelände wurde in den vergangenen Wochen immer wieder beschossen, zudem sorgten Kämpfe in der Umgebung immer wieder für Stromausfälle.