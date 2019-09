Ukraine-Affäre : Trump wettert gegen Whistleblower und seine Hinweisgeber

Washington In der Ukraine-Affäre stehen viele Vorwürfe im Raum und setzen US-Präsident Donald Trump unter Druck. Die Demokraten fühlen sich gestärkt. Trump selbst sieht sich einmal mehr als Opfer einer „Hexenjagd“ und wettert gegen den Whistleblower.

Im Rahmen seiner Arbeit will der Whistleblower Informationen mehrerer Regierungsmitarbeiter erhalten haben, wonach der US-Präsident „die Macht seines Amtes nutzt“, um zu erreichen, dass sich ein anderes Land zu seinen Gunsten in die US-Wahl 2020 einmischt. Zudem hätten sich führende Regierungsmitarbeiter intensiv bemüht, nach dem strittigen Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Juli die genaue Wortlautfassung des Gesprächs unter der Decke zu halten. So meldete es der Informant Mitte August an ein internes Kontrollgremium der US-Geheimdienste.