Die letzte Patrone des Premiers Steuersenkungen sollen Sunak retten

„Die Gefahr erhöht den Mut“, schrieb Shakespeare. Monate vor der Parlamentswahl scheint das Zitat des Dichters genau auf den britischen Premierminister zu passen. „Dies sind gefährliche Zeiten für Rishi Sunak“, sagte der Politologe Mark Garnett. Denn die Probleme des konservativen Regierungschefs sind immens: bis zu 30 Punkte Rückstand in den Umfragen, Schlappe vor Gericht und ein immer deutlicherer Riss in seiner Konservativen Partei. Bei seinem wohl letzten Versuch, das Steuer herumzureißen, ließ Sunak am Mittwoch seinen Finanzminister Jeremy Hunt die ersten Steuersenkungen seit Jahren ankündigen.