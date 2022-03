Unterdrückung von Minderheiten : USA belegen chinesische Beamte mit Einreiseverboten

US-Außenminister Antony Blinken in Washington. Foto: AP/Kevin Lamarque

Washington Mehr als eine Million Uiguren in Lagern in Xinjiang: Die USA haben Einreiseverbote gegen chinesische "Amtsträger" wegen ihrer Beteiligung an der Unterdrückung ethnischer oder religiöser Minderheiten verhängt.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte am Montag, dass er "Visabeschränkungen für Amtsträger der Volksrepublik China" verhängt habe. Er beschuldigte diese, Kritiker "zu schikanieren, einzuschüchtern, zu überwachen und zu entführen" - auch solche, "die im Ausland Zuflucht suchen", sowie "US-Bürger, die diese gefährdeten Bevölkerungsgruppen verteidigen".

Die chinesischen Offiziellen stünden im "Verdacht, für eine Politik oder Maßnahmen zur Unterdrückung religiöser oder spiritueller Führer, Angehöriger ethnischer Minderheitengruppen, Dissidenten, Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, Gewerkschafter, Aktivisten der Zivilgesellschaft und friedlicher Demonstranten in China oder im Ausland verantwortlich zu sein oder daran mitzuwirken". Welche und wie viele chinesische Amtsträger von den Maßnahmen betroffen sind, teilte das Ministerium nicht mit.

Die USA forderten die chinesische Regierung erneut auf, "ihren andauernden Genozid und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang, ihre repressive Politik in Tibet", die Einschränkung der "Grundfreiheiten in Hongkong und die Menschenrechtsverletzungen, insbesondere die Verletzung der Religionsfreiheit, in anderen Teilen des Landes zu beenden".

Die USA beschuldigen China unter anderem, mehr als eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren in Umerziehungslagern in der Provinz Xinjiang im Nordwesten des Landes interniert zu haben. Menschenrechtsgruppen werfen China zudem vor, Kritiker auch im Ausland zu verfolgen, sie beispielsweise zu entführen oder durch Strafmaßnahmen gegen ihre Familien zu erpressen. Peking weist die Vorwürfe zurück.

(peng/AFP)