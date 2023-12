Rechtspopulistischer Politiker Uffizien-Chef Schmidt sorgt mit Salvini-Foto für Kontroverse

Eike Schmidt (55), gebürtiger Freiburger und seit 2015 Direktor der Uffizien in Florenz, hat zum Ende seiner Amtszeit noch einmal für eine Kontroverse in seiner Wahlheimat Italien gesorgt. Am Sonntag empfing er den Parteivorsitzenden der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, sowie zahlreiche weitere Politiker rechtsnationaler Parteien Europas in der bekanntesten Kunstsammlung der Toskana.