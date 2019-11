Weil sie Hassbotschaften erhielt : 89 Jahre alte Holocaust-Überlebende steht in Italien unter Polizeischutz

Rom Italiens rechtspopulistischer Ex-Innenminister Matteo Salvini hat die Morddrohungen gegen die Holocaust-Überlebende Liliana Segre heruntergespielt. Die Frau hat Hassbotschaften erhalten, die sich gegen sie richten.

"Es ist surreal, dass es Todesdrohungen der ersten und zweiten Kategorie gibt", sagte Salvini am Freitag vor Journalisten in Florenz. Er bezog sich mit seiner Aussage auf die 89-jährige Senatorin auf Lebenszeit, die am Donnerstag wegen hunderter täglich an sie gerichteter Hassbotschaften und antisemitischer Drohungen unter Polizeischutz gestellt wurde.