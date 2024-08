Nach Rücktritt von Premierministerin Übergangsregierung in Bangladesch soll Donnerstag vereidigt werden

Friedensnobelpreisträger Mohammad Yunus soll am Donnerstag in seine Heimat Bangladesch zurückkehren und als Übergangsministerpräsident vereidigt werden. Militärchef Waker-Uz-Zaman versprach am Mittwoch in einer Fernsehrede zudem, die Verantwortlichen für die tödliche Gewalt bei den Protesten gegen die inzwischen nach Indien geflohene Regierungschefin Sheikh Haisna würden zur Verantwortung gezogen. Studentenführer kündigten noch für Mittwoch eine vollständige Kabinettsliste an.