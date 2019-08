Nach monatelangen Protesten : Übergangsregierung im Sudan vereidigt - General ist Ratspräsident

Khartum Der Sudan macht sich nach monatelangen Protesten auf den Weg hin zu einer demokratischen Zivilregierung. Für den Übergang wurde ein spezielles Gremium vereidigt. Es soll Wahlen vorbereiten.

Der in einem Dorf nördlich der Hauptstadt Khartum geborene Burhan wurde sowohl im Sudan wie auch später in Ägypten und Jordanien auf seine Armee-Laufbahn vorbereitet und im Februar von Präsident Omar al-Baschir zum Generalinspekteur ernannt. Unter dem Druck monatelanger Massenproteste und einer Sitzblockade hatte das Militär im April den Staatschef abgesetzt - Al-Baschir hatte das Land im Nordosten Afrikas 30 Jahre lang mit harter Hand regiert. Ihm werden verschiedene Verbrechen zur Last gelegt, für die er sich seit Montag in einem Gerichtsverfahren verantworten muss. Zudem wird er weiterhin wegen des 2003 ausgebrochenen Darfur-Konflikts per Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht.