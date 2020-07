Urheberrecht : Twitter sperrt Trump-Foto nach „New-York Times“-Beschwerde

San Francisco Twitter ist wohl das wichtigste digitale Sprachrohr von US-Präsident Donald Trump – doch aktuell hat er einigen Ärger mit dem sozialen Netzwerk. Der Dienst sperrte ein Foto des Präsidenten wegen einer Urheberrechtsbeschwerde der „New York Times“.

In einem Tweet vom 30. Juni war Trump auf einem Foto zu sehen, das mit den Worten beschriftet war: „In Wirklichkeit sind sie nicht hinter mir her, sondern hinter dir. Ich bin nur im Weg.“ Am Donnerstag erschien statt des Fotos nur ein Hinweis darauf, dass es wegen einer Beschwerde des Rechteinhabers entfernt worden sei.