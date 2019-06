Nächstes TV-Duell der US-Demokraten : Herausforderer Harris und Biden liefern sich dramatischen Schlagabtausch

Die demokratischen Präsidentschaftskandidaten, der ehemalige Vizepräsident Joe Biden (l-r), Senator Bernie Sanders und Senatorin Kamala Harris, sprechen alle gleichzeitig während der Sendung von NBC News mit der zweiten Debatte zur Auswahl des demokratischen Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl 2020 im Adrienne Arsht Center for the Performing Arts. Foto: dpa/Wilfredo Lee

Bei der TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber fielen am Donnerstagabend vor allem zwei Kandidaten auf. Kamala Harris und Ex-Vizepräsident Joe Biden gingen sich hart an.

Harris attackierte Biden am Donnerstabend (Ortszeit) für dessen Bemerkungen über zwei Senatoren, die Anhänger der Trennung zwischen Schwarzen und Weißen waren, sowie seine frühere Position bei der Integration afroamerikanischer Schüler.

Biden hatte sich vor Kurzem bei einer Spendengala dazu geäußert, wie er zu Beginn seiner Karriere im Senat mit zwei Abgeordneten, die Befürworter der Rassentrennung waren, zusammengearbeitet habe, obwohl er mit ihnen nicht übereingestimmt habe. Biden führte dies als Beispiel dafür an, warum überparteiliche Zusammenarbeit wichtig sei, um Probleme zu lösen. Er erntete dafür scharfe Kritik. Harris nannte die Aussagen am Donnerstag „verletzend“.

Die Senatorin kritisierte den Vize zudem dafür, dass er in den 1970ern die Praxis des „busing“ abgelehnt habe - bei dem Kinder zu Schulen in anderen Bezirken gefahren wurden, um die Integration vor allem schwarzer Schüler zu ermöglichen und die Trennung zwischen Schwarzen und Weißen aufzuheben. Harris verknüpfte dies mit ihrer eigenen Biografie: Sie selbst habe als kleines Mädchen in einem solchen Bus gesessen, erklärte sie. Biden wies die Kritik zurück und warf Harris vor, seine Positionen falsch dargestellt zu haben.