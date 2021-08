Nach umstrittener Machtübernahme : Tunesischer Präsident Saied verlängert Notstand

Tunis Einen Monat nach seiner umstrittenen Machtübernahme hat der tunesische Präsident Kais Saied den seit 25. Juli geltenden Notstand auf unbestimmte Zeit verlängert.

Die Arbeit des Parlaments bleibt damit weiterhin ausgesetzt und die Immunität der Abgeordneten aufgehoben. Saied werde sich in den kommenden Tagen an die Bevölkerung wenden, erklärte das Präsidialamt am Montag eine Minute vor Mitternacht. Um Mitternacht wäre eine von Saied selbst gesetzte Frist von 30 Tagen abgelaufen, nach der er die geltenden Maßnahmen überprüfen wollte.