Insel Djerba in Tunesien Wachmann erschießt mehrere Menschen an der ältesten Synagoge Afrikas

Bei einem Angriff nahe einer Synagoge während der jährlichen Pilgerfahrt auf die tunesische Insel Djerba sind am Dienstag Regierungsangaben zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Demnach habe ein Sicherheitsbeamter einer Marineeinrichtung mit seiner Waffe zunächst einen Kollegen erschossen und dessen Munition an sich genommen, bevor er zur Ghriba-Synagoge ging, teilte das Innenministerium des nordafrikanischen Landes am Dienstag mit. Der Angreifer habe dann auf Sicherheitskräfte in der Nähe der Synagoge gefeuert und zwei Gläubige und einen weiteren Wachmann erschossen. Fünf weitere Sicherheitsleute und vier Besucher des jüdischen Gotteshauses hätten Verletzungen erlitten.