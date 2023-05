Insel Djerba in Tunesien Wachmann erschießt mehrere Menschen an Ghriba-Synagoge

Unter den Besuchern der Synagoge brach nach den Schüssen zeitweise Panik aus. Bei den getöteten Pilgern handelte es sich nach Angaben des Außenministeriums in Tunis um einen Tunesier und einen Franzosen. Vier weitere Besucher der Synagoge wurden demnach verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es sei eine vorläufige strafrechtliche Untersuchung eingeleitet worden, sagte der Sprecher des örtlichen Gerichts in der Provinz Medenine, Fethi Bakkouche, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.