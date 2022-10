Schwelende Krise : Lebensmittel werden in Tunesien immer knapper und teurer

Supermarkt mit teils leeren Regalen in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Foto: AP/Hassene Dridi

Tunis Tunesien war die Wiege des Arabischen Frühlings. Jetzt schwelt dort wieder Unzufriedenheit: Manche Grundnahrungsmittel sind kaum noch zu bekommen. Kommt es wieder zu offenem Aufruhr?

Zucker, Speiseöl, Reis und sogar Wasserflaschen verschwinden zeitweise aus den Regalen. Menschen stehen Schlange, oft stundenlang, um diese Grundnahrungsmittel zu kaufen, die jetzt zunehmend nur noch in Rationen erhältlich sind. Und wenn sie wieder in den Läden auftauchen, sind sie für viele Leute unerschwinglich, die Preise schwindelerregend hoch. So geht es schon seit Wochen in Tunesien, und nun droht die schwelende Unzufriedenheit in dem nordafrikanischen Land - der Wiege der Proteste des Arabischen Frühlings - in größeren Aufruhr auszuarten.

„Es ist nicht möglich, ohne Essen zu leben“, klagte Aicha, als sie kürzlich in einem Fisch-und Fleischmarkt in Tunis einkaufen ging. „Wir können ohne Möbel, Baumaterial leben, aber wir müssen essen.“ Aus Furcht vor Repressalien der Polizei wollte sie nur ihren Vornamen nennen.

Die Regierung macht Spekulanten, Hamsterkäufer auf dem Schwarzmarkt und den Krieg in der Ukraine für die Nahrungsmittelknappheit und massive Verteuerung verantwortlich. Aber Wirtschaftsexperten geben auch ihr selbst Schuld, ihre Haushaltskrise und Unfähigkeit, mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) einen seit langem angestrebten Kredit auszuhandeln, hätten die Lage verschärft, sagen sie.

Es gibt manchmal Gerangel, ja Kämpfe in den Schlangen vor den Lebensmittelmärkten, und in vielen Teilen des Landes ist es zu Protesten und sporadischen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. In einem Vorort der Hauptstadt Tunis hat sich kürzlich ein Obsthändler das Leben genommen, nachdem die Polizei die Waagen beschlagnahmt hatte, die er beim Verkauf seiner Ware benutzte.

Der Verzweiflungsakt rief Erinnerungen an die Selbstverbrennung eines anderen tunesischen Händlers, Mohammed Bouazizi, im Jahr 2010 wach. Dadurch ausgelöste Proteste hatten zum Sturz von Langzeit-Diktator Zine El Abidine Ben Ali geführt und in den Monaten darauf ähnliche Aufstände in anderen Teilen der arabischen Welt bewirkt, den Arabischen Frühling.

Das Handelsministerium versprach im September, die Nahrungsmittelknappheit in den Griff zu bekommen, gab den Import von 20.000 Tonnen Zucker aus Indien rechtzeitig zum Maulid bekannt, dem Tag, an dem Muslime den Geburtstag des Propheten Mohammed begehen. Aber in der Nacht vor dem Feiertag standen Einwohner vor den Supermärkten wieder Schlange - in der Hoffnung, eine Packung Zucker zu erhalten - ein wesentlicher Bestandteil traditioneller Gerichte zum Fest.

Aber Nahrungsmittel sind nicht die einzige Ware, die knapp ist. Tunesien fehlt es an den Energie-Ressourcen, über die seine Nachbarn Libyen und Algerien verfügen, und so stützt sich das Land stark auf Importe. Aber angesichts seiner Langzeit-Wirtschaftsprobleme hat es auf internationalen Märkten nur begrenzte Möglichkeiten, sich das zu sichern, was es braucht.

Die Inflation liegt mittlerweile bei 9,1 Prozent, der nationalen Statistikbehörde zufolge der höchste Stand seit drei Jahrzehnten. Die tunesische Zentralbank hat Bankgebühren sowie Zinssätze erhöht und damit den Zugang der Bürger zu Krediten erschwert.

Douar Hicher ist ein verarmter Vorort von Tunis und gilt als ein Gradmesser für öffentliche Unzufriedenheit. Im September gingen hier abends Hunderte Menschen auf die Straße, um gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen zu protestieren. Die Demonstranten blockierten de Hauptverkehrsstraße der Stadt mit brennenden Reifen und trotzten der Polizei, die Tränengas einsetzte. „Arbeit, Freiheit, Würde“ riefen sie in Sprechchören aus und griffen damit den Hauptslogan der Revolution 2010/2011 auf.

Auf einem Spruchband hieß es: „Genug der Reden und Versprechungen, Leute leiden unter Hunger und Armut“. Der Zorn auf die Regierung und politische Eliten war deutlich spürbar.

Nach der Entlassung des Ministerpräsidenten und Auflösung des Parlaments hat sich Präsident Kaïs Saied im Laufe des vergangenen Jahres selbst mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Die Schritte seien nötig, um das Land angesichts lang andauernder politischer und wirtschaftlicher Krisen zu retten, sagte er. Viele Tunesier reagierten zunächst positiv, aber Kritiker und westliche Verbündeten sehen Tunesiens junge Demokratie in Gefahr.

Saied gibt nicht nur „Spekulanten“ und Schwarzmarkt-Hamsterkäufern die Schuld an dem Nahrungsmittelmangel und der Teuerung, er hat auch angedeutet, dass seine politischen Hauptrivalen von der gemäßigt-islamistischen Ennahda ihre Hände im Spiel hätten. Die Partei bestreitet das entschieden.

Die Regierung verhandelt derzeit mit dem IWF über einen Kredit in Höhe von zwei bis vier Milliarden Dollar, um ein durch die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Krieges verschärftes Haushaltsdefizit bewältigen zu können. Im Gegenzug wird sich Tunesien zu schmerzhaften Reformen verpflichten müssen, so einer Schrumpfung des öffentlichen Verwaltungssektors, einem der größten derartigen Apparate auf der Welt. Er frisst fast ein Drittel des Staatshaushaltes auf. Der IWF fordert auch die stufenweise Aufhebung von Subventionen und die Privatisierung staatseigener Unternehmen, was massive Entlassungen und eine Verschärfung der Arbeitslosigkeit nach sich ziehen dürfte. Der Weltbank zufolge liegt die derzeitige Rate schon bei 18 Prozent.

Angesichts solch düsterer Aussichten zögern Tunesier in zunehmender Zahl nicht mehr, die gefährliche Reise über das Mittelmeer nach Europa zu wagen - in der Hoffnung, dort ein besseres Leben aufbauen zu können. Das Tunesische Forum für Wirtschaftliche und Soziale Rechte - eine Nichtregierungsorganisation, die Migration intensiv beobachtet - berichtet von 507 Tunesiern, die bislang in diesem Jahr auf ihrem Weg übers Mittelmeer ums Leben gekommen oder verschollen sind.

Und nach Angaben des Sprechers der Nationalgarde, Houssameddine Jebabli, hat die Küstenwache zwischen Januar und September 1500 Versuche illegaler Migration nach Italien vereitelt. Involviert waren demnach ganze Familien - mit insgesamt fast 2500 Kindern.

