Küste vor Tunesien : Küstenwache birgt 20 tote Migranten - Taucher suchen Vermisste

Ein Strand an der tunesischen Küste. Foto: AFP/FETHI BELAID

Tunis Immer mehr Migranten versuchen, von Tunesien aus das Mittelmeer zu überqueren. Dder Norwegische Flüchtlingsrat warnt, die Lage in Krisenländern wie Kamerun werde sich durch die Corona-Pandemie verschärfen.

Vor der Küste Tunesiens sind am Dienstag die Leichen von rund 20 afrikanischen Migranten aus dem Mittelmeer geborgen worden. Fischer hätten die Toten im Wasser entdeckt und die Behörden alarmiert, sagte der Sprecher eines Gerichts in der Hafenstadt Sfax. Die Küstenwache habe die Leichen aus dem Meer geborgen und mit Tauchern eine Suche nach rund 30 Vermissten gestartet.

Nach Angaben anderer Migranten handelte es sich bei den Opfern vermutlich um die Insassen eines Bootes, das am vergangenen Donnerstag mit 53 Menschen an Bord nach Italien aufgebrochen war.

Seit einigen Monaten versuchen immer mehr Migranten, von Tunesien aus über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks ist die Zahl der Überfahrten von Januar bis April um mehr als 150 Prozent gestiegen.

Unterdessen weist eine norwegische Hilfsorganisation darauf hin, dass neun der zehn von der internationalen Gemeinschaft am meisten vernachlässigten Krisen der Welt in afrikanischen Ländern stattfinden. Am schlimmsten sei die Lage in Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo und Burkina Faso, teilte der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) am Mittwoch mit.

Afrika stehe bei den weltweit "am meisten vernachlässigten Krisen" erneut im Fokus, erklärte NRC-Generalsekretär Jan Egeland. Das Schicksal von Millionen Vertriebenen treffe auf unzureichende Hilfe der internationalen Gesellschaft, mangelnden politischen Willen und ein geringes Medieninteresse. Trotz eines "Tornados an Notfällen treffen ihre Hilferufe auf taube Ohren", kritisierte Egeland.

Auf der NRC-Liste der zehn am meisten vernachlässigten Krisenländer stehen neun afrikanische Staaten, auf Platz fünf wird Venezuela aufgeführt. Die Lage in den afrikanischen Ländern werde sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärfen, warnte der Norwegische Flüchtlingsrat. Mehr denn je seien die von Konflikten erschütterten Menschen in den Krisenregionen auf internationale Solidarität angewiesen, damit ihnen durch Ausbreitung des Coronavirus "nicht noch mehr unerträgliches Unglück" aufgebürdet werde, betonte Egeland.

Kamerun führt die Liste des NRC das zweite Jahr in Folge an. Die Organisation verwies auf die Bedrohung durch die Dschihadistengruppe Boko Haram im Norden, den bewaffneten Konflikt im Westen des Landes sowie die Folgen der Flüchtlingskrise in Zentralafrika.

(peng/AFP)