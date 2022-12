Nach Wahl in Tunesien Richter ordnet Festnahme von früherem Regierungschef an

Die tunesische Justiz hat die Festnahme des früheren Ministerpräsidenten Ali Larayedh angeordnet. Larayedh und anderen Funktionären der islamistischen Ennahdha-Partei werde vorgeworfen, Tunesier in den Kampf an der Seite von Extremisten in Syrien verwickelt zu haben, sagte Verteidigerin Ines Harrath. Ein Anti-Terror-Richter habe die Verhaftung Larayedhs am Montag angeordnet.