Ermordeter Journalist aus Saudi-Arabien : Türkischer Staatsanwalt will Verfahren zu Khashoggi-Mord einstellen

Istanbul 2018 wurde Jamal Khashoggi im Konsulat in Istanbul getötet. Seitdem kriselt es zwischen der Türkei und Saudi-Arabien. Nun soll der Fall an Saudi-Arabien übergeben werden.

Die türkische Staatsanwaltschaft hat die Einstellung des Verfahrens zum Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi beantragt. Der Fall solle den Behörden in Saudi-Arabien übergeben werden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den Staatsanwalt am Donnerstag in einer Verhandlung. Die Entscheidung des Gerichts steht noch aus. In der Türkei sind 26 Menschen im Zusammenhang mit dem Mord angeklagt. Der Beginn des Verfahrens hatte unter anderem bei Angehörigen die Hoffnung auf tatsächliche Aufklärung geweckt. Das Gericht verhandelt jedoch in Abwesenheit der Angeklagten.