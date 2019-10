Debatte um Schutzzone : Türkischer Minister offen für Kramp-Karrenbauers Syrienplan

Istanbul Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat sich einem Interview-Transkript zufolge während des Nato-Treffens in Brüssel offen für die Idee einer von UN-Truppen gesicherten Zone im Grenzgebiet zur Türkei gezeigt.

In einem am Samstag veröffentlichten Transkript eines Gesprächs mit türkischen Journalisten auf der Webseite des Verteidigungsministeriums in Ankara hieß es auf die Frage, was er von dem „Angebot aus Deutschland“ halte: „Das ist ein Thema, worüber man reden kann, man kann darüber sprechen. Sollen sie kommen, damit wir erst einmal genau verstehen, was für ein Angebot das ist.“ Es müsse geprüft werden, ob das Angebot mit den Bestrebungen der Türkei „konform“ sei und „kombiniert“ werden könne.