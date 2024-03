Mindestens ein Toter und Verletzte Zwischenfall bei Kommunalwahlen in der Türkei

Seit Sonntagmorgen werden in der Türkei neue Kommunalvertreter gewählt. Um 07.00 Uhr (Ortszeit) öffneten die Wahllokale im Osten des Landes, in Großstädten wie Ankara und Istanbul sowie im Westen des Landes begann die Stimmabgabe eine Stunde später. Es wird in allen 81 Provinzen der Türkei gewählt, besonders im Fokus steht Istanbul. Erste Ergebnisse werden gegen Abend erwartet.