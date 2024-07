Umstrittenes Gesetz in der Türkei Die Tötung von Straßenhunden kann keine Lösung sein

Trotz zahlreicher Proteste hat die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan am vergangenen Mittwoch ein Gesetz ins türkische Parlament eingebracht, das die massenhafte Tötung von Straßenhunden vorsieht. Mit dem umstrittenen Vorhaben will die Regierung das seit Jahrhunderten existierende Problem der Straßenhunde lösen, indem die Tiere eingefangen und getötet werden. Die Kriterien zur Einschläferung sind undurchsichtig. Demnach sollen die Hunde zunächst eingesammelt und in Heimen untergebracht werden, Ziel ist demnach eine Vermittlung. Aber auch eine Einschläferung ist in bestimmten Fällen möglich, etwa dann, wenn Tiere „aggressiv“ seien oder wenn sie „eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ darstellten, ansteckende Krankheiten hätten oder „Schäden an Wasserressourcen, der Tierwelt oder biologischen Vielfalt“ verursachten. Die Verantwortung soll bei den Kommunalverwaltungen liegen.