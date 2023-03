Neuntes Jahr in Folge Türkei weiterhin Land mit den meisten Flüchtlingen

Genf · Die Türkei beherbergt das neunte Jahr hindurch so viele Flüchtlinge wie kein anderes Land der Welt. So viele Schutzsuchende aus diesen Ländern leben aktuell in der Türkei.

08.03.2023, 14:04 Uhr

Istanbul in der Türkei: Hier stehen die Yeni Cami (r, Neue Moschee) und die Ahi Celebi Moschee im europäischen Teil der Stadt am Bosporus. Foto: dpa/Sedat Suna

Aktuell leben dort über 3,6 Millionen Vertriebene des syrischen Bürgerkriegs sowie 318.000 Schutzsuchende aus anderen Ländern, hauptsächlich aus Afghanistan und dem Irak, wie aus am Montag veröffentlichten Daten des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) in Genf hervorgeht. Wie es in der Mitteilung weiter hieß, benötigt die Türkei zusätzlich internationale Flüchtlingshilfe in der Folge des schweren Erdbebens, das elf Provinzen im Südosten des Landes traf. Das UNHCR leiste Unterstützung unter anderem mit der Lieferung von Zelten und überlebenswichtigen Gütern. Den Finanzbedarf für Flüchtlinge in der Türkei beziffert die UN-Organisation mit 498,5 Millionen US-Dollar (fast 469 Millionen Euro); davon seien erst 9 Prozent finanziert.

(aku/kna)