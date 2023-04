Kemal Kilicdaroglu Der Mann am Küchentisch

Die Küche ist sein Markenzeichen: Wenn Kemal Kilicdaroglu als Präsidentschaftskandidat zu den Wählern spricht, sitzt er im offenen Hemd zu Hause am Küchentisch, mit Töpfen, Teekocher und abgespültem Geschirr im Hintergrund. So berühmt ist die bescheidene Küche dabei geworden, dass Anhänger der Opposition in der Türkei sie oft als eigenen Hintergrund in den sozialen Medien nutzen, um sich zu den Zielen des Oppositionskandidaten zu bekennen: Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie, Wiederannäherung an den Westen, Gleichheit der Geschlechter und gesellschaftliche Versöhnung statt der Polarisierung unter dem Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan.