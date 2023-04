Türken blicken auf den Tag nach der Wahl Wird Erdogan nach einer Niederlage freiwillig aus dem Amt scheiden?

Die Aussicht auf einen Sieg der Opposition über den 69-jährigen Präsidenten, der in seiner langen Zeit an der Macht die Bürokratie, die Justiz und die meisten Medien unter seine Kontrolle gebracht hat, wirft die Frage auf, ob Erdogan nach einer Niederlage freiwillig aus dem Amt scheiden würde. Eine friedliche Machtübergabe nach einer Wahl ist in der Türkei, einem Land, das mehrere Staatsstreiche der Militärs erlebt hat, keine Selbstverständlichkeit. Erdogan hat sich in den vergangenen Jahren das Präsidialsystem mit seinen großen Machtbefugnissen auf den Leib geschneidert: Er wird das höchste Staatsamt nur ungern an die Opposition übergeben.