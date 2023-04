Alles zur Wahl in der Türkei 1,5 Millionen Türken in Deutschland dürfen Stimme abgeben

In der Frage um die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan können auch Hunderttausende Türken in Deutschland mitentscheiden. Rund 1,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik dürften für die Parlaments- und Präsidentenwahlen ihre Stimmen abgeben, sagte Bülent Tezcan von der größten Oppositionspartei CHP unter Berufung auf die Wahlbehörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Türken im Ausland dürfen schon ab kommenden Donnerstag (27. April) abstimmen. Insgesamt sind rund 64 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Bei den vergangenen Präsidentenwahlen 2018 hatten rund 65 Prozent in Deutschland für Erdogan gestimmt. Er schnitt damit dort deutlich besser ab als im Gesamtergebnis (rund 53 Prozent).