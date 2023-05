Stichwahl in der Türkei So kultiviert Erdogan seine Anhänger

Erdogan ist bereits der bislang am längsten dienende Präsident der Türkei, und seine Herrschaft geht in ein drittes Jahrzehnt, bis 2028, wenn er bei der Stichwahl eine Mehrheit der Stimmen erreicht. In der ersten Runde kam er auf 49,5 Prozent, 4,6 Prozentpunkte mehr als der Sozialdemokrat Kilicdaroglu, der die Hauptoppositionspartei des Landes seit 2010 leitet. Und am Montag gewann Erdogan die Unterstützung des in der ersten Runde drittplatzierten Rechtsaußen-Kandidaten - was seine Chancen am Sonntag weiter erhöht.