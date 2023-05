Türkei-Wahl Drittplatzierter Ogan gibt Wahlempfehlung für Erdogan ab

Der in der ersten Runde gescheiterte türkische Präsidentschaftskandidat und Ultranationalist Sinan Ogan hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan für die Stichwahl am Sonntag seine Unterstützung zugesagt. „Ich rufe die Wähler, die im ersten Wahlgang für uns gestimmt haben, auf, im zweiten Wahlgang für Erdogan zu stimmen“, sagte Ogan am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache.