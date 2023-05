Alles zur Wahl in der Türkei Kilicdaroglu-Partei CHP reklamiert Sieg für sich

Unabhängige Beobachter erwarten keine großen Probleme bei der Durchführung der Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei. Er teile die Sorge um Wahlbetrug nicht, sagte der Vorsitzende der unabhängigen Beobachterorganisation Oy ve Ötesi (Stimmen und mehr), Ertim Orkun, der dpa. „Die Sicherheit der Wahl liegt in unseren Händen“, sagte er. Wenn an jeder Urne Beobachter seien, um den Prozess zu verfolgen, sehe er keinen Spielraum für Betrug.