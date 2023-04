Weiterer türkischer Präsidentschaftskandidat Der Spielverderber Muharrem Ince

In den Umfragen kommt Ince auf neun Prozent. Er liegt damit weit hinter Kilicdaroglu, der je nach Befragung zwischen 42 und 53 Prozent erreicht, und Erdogan, der bei 41 bis 44 Prozent gesehen wird. Inces Kandidatur ist trotzdem wichtig, weil sie eine Entscheidung in der ersten Wahlrunde am 14. Mai verhindern könnte: Erreicht kein Kandidat mehr als 50 Prozent, gehen die beiden Bestplatzierten am 28. Mai in die Stichwahl.