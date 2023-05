Präsidentenwahl in der Türkei Friedlicher Verlauf, volle Urnen – und noch kein Ergebnis

Mittags musste ein Helfer im Wahllokal 1188 schon die Urne schütteln, um Platz für weitere Stimmen zu schaffen: Die grünen Umschläge mit den Stimmzetteln für Präsident und Parlament verkanteten sich beim Einwurf in die transparente Plastikbox, so hoch war der Haufen eingeworfener Stimmen schon. Mit energischem Ruck schüttelte der Helfer die Umschläge zurecht, und die Stimmabgabe konnte weitergehen. Als die Abstimmung um 17 Uhr Ortszeit am Sonntag endete, war der Kasten gut gefüllt und die Wahl reibungslos verlaufen – doch ein klares Ergebnis gab es bei der Wahl in der Türkei bis zum späten Sonntagabend noch nicht.