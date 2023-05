Alles zur Wahl in der Türkei Chef-Wahlbeobachter fordert gleiche Chancen vor Stichwahl

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hat Präsident Erdogan vorgeworfen, die Kurden mit Blick auf die Präsidenten- und Parlamentswahlen am 14. Mai zu stigmatisieren und mit Terrorismus in Verbindung zu bringen. „Millionen Kurden werden derzeit wie Terroristen behandelt“, erklärte der Herausforderer Erdogans und Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP am Dienstag in einem im Onlinedienst Twitter veröffentlichten Video. Wann immer der Präsident sehe, „dass er die Wahlen verlieren wird, beginnt eine kollektive Stigmatisierung der Kurden. Das ist wirklich unangenehm“, fügte Kilicdaroglu hinzu. „Meine lieben Freunde, lasst euch nicht von der Propaganda täuschen.“