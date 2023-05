Alles zur Wahl in der Türkei Erdogan und Kilicdaroglu vor wahrscheinlicher Stichwahl optimistisch

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen Landsleuten für den Fall seiner Wiederwahl eine „starke“ und „hoffentlich von den Spuren des Erdbebens befreite“ Türkei in Aussicht gestellt. Die Türkei habe keine andere Möglichkeit, als „stark zu bleiben und ihre Macht auszubauen, um nicht wieder unter das Joch der politischen und wirtschaftlichen Sklaverei zu geraten“, sagte der Präsident am Dienstag bei einer Wahlkampfrede vor tausenden Anhängern und Parteifunktionären in einer Sporthalle in Ankara.