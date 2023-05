Das ist Recep Tayyip Erdogan Starker Mann auf vergoldetem Stuhl

In den meisten Umfragen liegt Erdogan inzwischen erstmals in seiner Karriere hinter seinem Herausforderer zurück, der aber auch nicht auf mehr als 50 Prozent der Stimmen kommt. Wenn kein Kandidat diese Marke erreicht, geht das Rennen am 28. Mai in die Stichwahl. Galt Erdogan zu Jahresbeginn noch als sicherer Sieger der Wahl, so haben ihn die Erdbeben in Südostanatolien, der Zustand der Wirtschaft und die wachsende Beliebtheit von Kilicdaroglu inzwischen so weit zurückgeworfen, dass sich ein spannendes Rennen abzeichnet. In den letzten zwei Wochen vor der Wahl dürfte der Ton in der politischen Auseinandersetzung noch schärfer werden – und scharfe Töne sind eine Stärke von Erdogan.