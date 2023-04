Alles zur Wahl in der Türkei 1,5 Millionen Türken in Deutschland dürfen Stimme abgeben

Türken im Ausland können an vielen Orten von diesem Donnerstag (ab 9.00 Uhr) bis zum 9. Mai an die Wahlurnen kommen. An manchen Standorten - in NRW in Dortmund, Siegen, Aachen und Bielefeld - ist eine Stimmabgabe nur vom 29. April bis 1. Mai möglich. Bundesweit sind etwa 1,5 Millionen Menschen zur Abstimmung in einem der 26 Wahllokale aufgerufen. Der Türkische Bund in NRW rechnet mit einer hohen Beteiligung.