Situation angespannt : Türkei verlegt 1000 Polizisten an Grenze zu Griechenland

Edirne Die Türkei verlegt 1000 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland. Dort haben sich auf türkischer Seite mehr als 10.000 Migranten versammelt, um von dort aus nach Westeuropa zu kommen.

Die Verlegung von zusätzlichen Polizisten kündigte das türkische Innenministerium am Donnerstag an. Seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wochenende erklärt hatte, die türkische Grenze zur EU sei offen für Migranten und Flüchtlinge, ist die Lage an der Grenze eskaliert. Dort haben sich auf türkischer Seite mehr als 10.000 Migranten versammelt, um von dort aus nach Westeuropa zu kommen. Die EU unterstützt die griechischen Behörden, die dies verhindern wollen.

Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze ist weiterhin angespannt, aber ruhig. Kurz hinter dem Grenzzaun waren auf türkischem Gebiet viele Menschen versammelt. Griechische Sicherheitsbehörden rechneten nach Berichten des Staatsrundfunks auch am Donnerstag mit einem erneuten Andrang von Menschen, die aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU kommen wollen. Ein türkischer Polizeihubschrauber überflog am Morgen das Grenzgebiet in rund 30 Metern Höhe von türkischer Seite bis in griechisches Hoheitsgebiet hinein. Er habe dort mehrere Sekunden in der Luft verharrt und sei dann wieder abgedreht, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort.