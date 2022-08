Weiterer Schritt im Annäherungsprozess : Israel und Türkei nehmen diplomatische Beziehungen vollständig wieder auf

Der türkische Präsident Erdogan (r) gibt Israels Präsident Izchak Herzog die Hand. Im März ist nach mehr als zehn Jahren erstmals wieder ein israelischer Präsident in die Türkei gereist. Foto: dpa/Haim Zach

Tel Aviv Seit der Gaza-Krise herrscht Eiszeit zwischen Israel und der Türkei. Eine erste Wiederannäherung scheiterte. Jetzt starten beide Länder einen neuen Versuch.

Israel und die Türkei wollen ihre diplomatischen Beziehungen vollständig wieder aufnehmen. Beide Länder hätten entschieden, Botschafter und Generalkonsuln wieder einzusetzen, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid am Mittwoch mit. Dies sei Ergebnis von Lapids Besuch in Ankara im Juni und eines Gesprächs mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan .

Erster Staatsbesuch nach fast 15 Jahren - Türkei und Israel nähern sich wieder an

Herzog bei Erdogan : Erster Staatsbesuch nach fast 15 Jahren - Türkei und Israel nähern sich wieder an

Die Wiedereinrichtung voller diplomatischer Beziehungen sei die Fortsetzung eines Annäherungsprozesses innerhalb des vergangenen Jahres, hieß es weiter. Dies habe mit einem Besuch des israelischen Präsidenten Izchak Herzog in Ankara begonnen und sich dann mit gegenseitigen Besuchen der Außenminister in Jerusalem und Ankara fortgesetzt. Mit Herzog war im Mai erstmals seit zehn Jahren wieder ein israelischer Präsident in die Türkei gereist.