Mindestens 5000 Menschen gestorben Erdbeben in der Türkei und Syrien – diese Regionen sind betroffen

Bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind nach jüngsten Erkenntnissen mindestens 5000 Menschen gestorben. Der türkische stellvertretende Innenminister gibt die Zahl der Toten auf türkischem Gebiet mit 3419 an. Auch im Bürgerkriegsland Syrien steigt die Zahl der Todesopfer weiter weiter an. Behörden und Einsatzkräften zufolge werden inzwischen mindestens 1602 Tote gezählt. In den von der Regierung kontrollierten Gebieten wächst ihre Zahl der staatlichen Nachrichtenagentur Sana auf mindestens 812 an.