Vor Auszählung aller Stimmen Taliban-Regierung gratuliert Erdogan bereits zum Wahlsieg

Die militant-islamistischen Taliban haben Recep Tayyip Erdogan bereits vor Bekanntgabe der offiziellen Wahlergebnisse in der türkischen Präsidentenwahl zum Sieg gratuliert. Der Regierungschef der Taliban, Mullah Mohammed Hassan Achund, hoffe auf eine Fortsetzung „freundlicher Beziehungen“ mit der Türkei, wie der Sender Tolonews am Sonntag berichtete. Die islamistische Gruppe ist seit dem Sommer 2021 wieder an der Macht, wird seitdem aber international von keinem Staat als legitime Regierung Afghanistans anerkannt.