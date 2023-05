Stichwahl in der Türkei Erdogan nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen vorn

Mehr als 64 Millionen Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Bei der Wahl am 14. Mai hatte die Wahlbeteiligung bei 87 Prozent gelegen, und auch am Sonntag wurde mit einer hohen Beteiligung gerechnet. Beobachtern zufolge zeigte dies, dass die Wähler der Abstimmung in einem Land, in dem die Meinungs- und Versammlungsfreiheit unterdrückt wird, große Bedeutung beimessen.