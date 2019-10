US-Truppen ziehen sich zurück : Türkei steht offenbar kurz vor Einmarsch in Syrien

Türkei steht offenbar kurz vor Einmarsch in Syrien

Washington Die Lage im Nahen Osten scheint zu eskalieren: Nach Aussagen aus dem Weißen Haus steht die Türkei kurz vor dem Einmarsch in Syrien. Washington will den Einsatz allerdings nicht unterstützen.

Streitkräfte der USA werden sich nicht an der von der Türkei angekündigten Militäroffensive in Nordsyrien beteiligen. Dies erklärte das Weiße Haus am Sonntag. Nach einem Telefongespräch von US-Präsident Donald Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sprach Washington von einem „lange geplanten Einsatz“ im umkämpften Gebiet, mit dem die Türkei „bald“ beginne und den die USA nicht unterstützten.